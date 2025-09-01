Haberler

Bölmekaya’nın Yangın Hasarı Havadaydı

DENİZLİ’DEKİ YANGININ 5’İNCİ GÜNÜ

Denizli’de süregelen yangının 5’inci gününde soğutma çalışmaları yapılan alanlar ve Bölmekaya’nın yaşadığı hasar havadan görüntüleniyor. Buldan ilçesinde 5 gündür devam eden yangın için söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, hem havadan hem de karadan müdahalelere aralıksız devam ediyor.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Dün alevlerin etkisi altına aldığı Bölmekaya Mahallesi’ne sıçrayan yangın, kısa bir süre içinde kontrol altına alındı. Sabah saatlerinde yangın bölgelerinde havadan başlatılan söndürme çalışmaları bazı alanlarda soğutma çalışmalarına geçiş yaptı. Soğutma çalışması yapılan bölgeler ve Bölmekaya Mahallesi’nde meydana gelen hasar havadan dron ile görüntülendi.

DEVAM EDEN MÜDAHALELER

İlk gününden itibaren yapılan anlık müdahaleler yangının daha fazla yayılmasını engelledi. Ekipler, hava şartlarına uygun olarak operasyonlarını sürdürerek yangın bölgesindeki soğutma çalışmalarını hızlandırıyor. Yangınla mücadele kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmalara yönelik tüm detaylar dikkatlice takip ediliyor.

Eljif Elmas Napoli’ye Kiralandı

Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Napoli'den RB Leipzig'e transfer olduktan sonra kiralık olarak yeniden Napoli'ye katıldı. Napoli'de kayda değer başarılar elde etti.
Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde Av Sezonu Açıldı

Gazipaşa'da balık sezonu başladı. Kaymakam Korkutata, balıkçılara bol bereketli bir dönem diledi. İlk günlerde tezgahlarda çeşitli balık türleri yer aldı.

