Bologna’da Öcalan’a Fahri Vatandaşlık Verildi

ABDUH ÖCALAN’A FAHRİ VATANDAŞLIK VERİLMESİ

İtalya’nın Bologna kentinde terörist başı Abdullah Öcalan’a fahri vatandaşlık verildi. Bu skandal karar, belediye tarafından alındı ve fahri vatandaşlık beratı, Abdullah Öcalan’ın yeğeni ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’a teslim edildi.

FLoransa’DA YAŞANAN GİBİ ENGELENDİ

Bu gelişmenin ardından, 2001 yılında yine İtalya’da, bu sefer Floransa kentinde yaşanan olaylar gündeme geldi. Belediyenin Öcalan’a ‘fahri vatandaşlık’ unvanı verme girişimi, dönemin Fiorentina teknik direktörü Fatih Terim’in müdahalesiyle durdurulmuştu. O dönem kamuoyuna yansımayan bu müdahale, dönemin Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in açıklamalarıyla gün yüzüne çıktı.

İSMAİL CEM’İN AÇIKLAMALARI

Bir gazetecinin, Fatih Terim’in yabancı bir takımı çalıştırma kararını nasıl değerlendirdiğini sorduğu soruya Cem, “O, Fatih Terim’in bileceği bir iştir. Herhalde gideceği ülkeyle Türkiye’nin ilişkilerini geliştirecektir. Fatih, aynı zamanda bizim temsilcimiz. Mesela Floransa Belediyesi saçma sapan bir karar alacaktı. Fatih buna müdahale etti ve engelledi.” şeklinde yanıt verdi. Eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Floransa Belediyesi’nin 12 Aralık 2001 tarihinde Abdullah Öcalan’a fahri vatandaşlık verme planının, özellikle Türk kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandığını belirtti.