Bologna, İtalya Kupası’nı Kazandı

BOLOGNA, İTALYA KUPASI’NDA ŞAMPİYON OLDU

Futbol dünyasında heyecan verici anların yaşandığı İtalya Kupası finalinde Bologna, Milan’ı 1-0 yenerek zafer elde etti. Roma Olimpiyat Stadı’nda düzenlenen bu çekişmeli karşılaşmayı yaklaşık 70 bin futbolsever izledi. İki takımın karşılıklı az sayıda atakla geçirdiği ilk yarı golsüz tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısında 52. dakikada Bologna, Ndoye’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda Milan, eşitliği sağlama çabalarında bulundu ancak bu çabalar sonuç vermedi. Maçta başka gol olmayınca final Bologna’nın zaferiyle sona erdi. Bu sonuç, Bologna’nın tarihinde 3. kez İtalya Kupası’nı kazanma başarısını gösterirken, 51 yıl aradan sonra bu kupa ile mutlu sona ulaşmasını sağladı. Daha önce bu kupayı 1970 ve 1974 yıllarında da kazanan Bologna, büyük bir sevinç yaşadı. Bolognalı oyuncular ve taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte coşkuyla kutlama yaptı.