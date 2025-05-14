Bologna, İtalya Kupası’nı Kazandı

BOLOGNA İTALYA KUPASI’NDA TARİH YAZDI

İtalya Kupası finalinde Bologna ve Milan karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmayı Bologna, 1-0’lık skorla kazanarak kupayı kazandı. İlk yarısı karşılıklı ataklarla geçen mücabede gol sesi çıkmadı.

BOLONYA, İKİNCİ YARIDA GOLÜ BULDU

İkinci yarıya hızlı başlayan Bologna, 52. dakikada Ndoye’nin attığı golle durumu 1-0 yaptı. Kalan dakikalarda Milan, baskısını artırdı ancak başka gol bulamadı. Böylece Bologna, 51 yıl aradan sonra İtalya Kupası’nı kazanarak tarih yazdı.

Bu sonuçla Bologna, tarihi boyunca 3. kez İtalya Kupası’nı kazandı. Daha önce bu kupayı 1970 ve 1974 yıllarında da müzesine götürmüştü.