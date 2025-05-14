Bologna, İtalya Kupası’nı Kazandı

BOLOGNA FİNALDE GALİP GELDİ

Futbol dünyasında önemli bir gelişme yaşandı. İtalya Kupası finalinde Bologna, Milan’ı 1-0 yenerek kupayı kazandı. Maç Roma Olimpiyat Stadı’nda oynandı ve yaklaşık 70 bin futbolsever karşılaşmayı tribünlerden izledi. İki takımın karşılıklı az sayıdaki ataklarıyla geçen müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle noktalandı.

Bologna’YI ÖNE GEÇİREN GOL

Müsabakanın ikinci yarısında 52. dakikada Bologna, Ndoye’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda Milan’ın skoru eşitleme çabaları başarılı olamayınca, maçta başka gol yaşanmadı ve Bologna, İtalya Kupası’nı kazanan taraf oldu. Bu sonuçla Bologna, tarihinde 3. kez İtalya Kupası’nı kazanırken, 51 yıl aradan sonra bu kupada mutlu sona ulaştı. Önceki zaferlerini ise 1970 ve 1974 yıllarında elde etmişti.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK SEVİNC

Bologna’nın oyuncuları ve taraftarları, maçın son düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Bu tarihi zafer, Bolognalı futbolseverler için önemli bir anı olarak kaydedildi.