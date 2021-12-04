Corona virüs salgını hakkındaki sözleri tepki çeken Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun Covid-19 aşılarının AIDS’e yakalanma ihtimalini arttırdığı yönündeki yorumları hakkında ‘yalan haber yaymak’ suçundan soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana yaptığı açıklamalarla sık sık uluslararası medyaya konu olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro gündemden düşmüyor.