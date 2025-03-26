Bolsonaro’nun Darbe Girişimi İddiasıyla Yargılanması

YÜKSEK MAHKEME’DEN BOLSONARO’YA DARBE SUÇLAMASI

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’ya karşı darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına oybirliğiyle karar verdi. Mahkemenin oluşturduğu beş yargıçtan oluşan heyet, bu davanın açılması yönünde karar alırken, Bolsonaro’nun durumu için kötü haber olarak değerlendirildi.

GÖRÜNTÜLER VE SUÇLAMA GEREKÇELERİ

Yargıç Alexandre de Moraes, duruşma sırasında Bolsonaro destekçilerinin Ocak 2023’te Başkan Luiz Inacio Lula da Silva’nın göreve başlamasından sadece bir hafta sonra hükümet binalarına düzenlediği baskına ait görüntüleri paylaştı. Moraes, bu olayları Bolsonaro’nun kaybettiği seçimleri itibarsızlaştırma çabası ve üst düzey askerler ve siyasilerle birlikte “şiddet kullanarak sonucu tersine çevirme çabası” olarak tanımladı.

BOLSONARO’NUN SUÇLAMALARA YANITI

Brezilya’da 2019-2022 yılları arasında devlet başkanlığı yapan Bolsonaro, kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor. Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi, Haziran 2023’te Bolsonaro’yu görevi kötüye kullandığı nedeniyle 2030 yılına kadar siyasetten men cezası verdi. Bolsonaro, davanın 2026’da yeniden devlet başkanlığı adaylığına engel olmak amacıyla açıldığını iddia ediyor.

DAVANIN GELECEĞİ

Davanın bu yıl içerisinde sonlanması bekleniyor. Bolsonaro, suçlu bulunması durumunda uzun yıllar hapis cezası alabileceği konusunda endişeler taşıyor.