Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Atölye Düzenledi. Karate Çocukları Hikayelerini Anlattı. Başarılar Dijital Platformlarda Görünür Oldu. Proje Sosyal Sorumluluğu Destekliyor. Eğitim Deneyimi Sağladı, Çocuklar Gelişti. Kıbrıscık’ta Spor Birlikteliği Öne Çıktı

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ’NDEN DİJİTAL HİKAYE ANLATIMI ATÖLYESİ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İletişim Fakültesi, Kıbrıscık’ta karate sporu yapan çocuklarla bir araya gelerek “Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi” düzenledi. Akademisyenler ve genç iletişimcilerin rehberliğinde gerçekleşen bu atölyede, çocuklar hem kendi hikayelerini anlattı hem de dijital beceriler kazanma fırsatı buldu. Doç. Dr. Rengim Sine Nazlı, Doç. Dr. Ahmet Tuncay Erdem ve Arş. Gör. Dr. Mahmut Rıfkı Ünal liderliğinde hayata geçirilen atölye, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde ve Nitelikli Eğitim ve Toplum Derneği işbirliğiyle yapıldı. Ev sahibi, aynı zamanda karate antrenörlüğü yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Damar oldu.

ÇOCUKLAR HİKAYELERİNİ PAYLAŞTI

Bolu’yu başarılı bir şekilde temsil eden karateciler, atölye kapsamında hayat hikayelerinden ve spor serüvenlerinden kesitler sunarak anlatılarını kayda aldı. Çocuklar öncelikle hikayelerini resimlerle anlattı, ardından spor merkezi ve çevresinde fotoğraflar çekti. Ortaya çıkan tüm görsel-işitsel materyaller, iletişim fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri tarafından dijital bir hikayeye dönüştürüldü. Teorik bilgilerini uygulama şansı yakalayan öğrenciler için bu proje, eğitici bir deneyim sağladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında başlatılan atölye, Kıbrıscık’ın spor alanındaki başarılarını dijital platformlara taşırken, yerel hikayelerin görünürlüğünü de artırdı.

Karate yapan çocukların anlatıları, yalnızca kişisel başarı hikayeleri değil, aynı zamanda küçük ilçede spor, dayanışma ve eğitimin bir araya geldiğinin canlı bir örneği oldu. Çalışmaları yakından takip eden Kıbrıscık Kaymakamı Metehan Güngör, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek benzeri sosyal sorumluluk çalışmalarının ilçede devam etmesi gerektiğini vurguladı. Atölyeye katılan yüksek lisans öğrencileri Bilal Erkan Değer, Nurgül Acar Kazmacı, Berfu Bayav Oflaz, Doğanay Yılmaz ve Mariam Javakhishvili, çocuklarla birebir çalışarak hem üretim hem de teknik süreçlerde bulunma fırsatı elde etti.