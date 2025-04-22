Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim Programı Düzenledi. Kadın Çiftçiler İklim Değişikliğine Karşı Eğitiliyor. Tarımda Kadınların Güçlendirilmesi Projesi Hayata Geçiyor

IKLIM DEĞIŞIKLIĞINA KARŞI EĞITIM PROGRAMI

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mühendislik Fakültesi, iklim değişikliğinin tarım üzerinde yarattığı olumsuz etkilere karşı mücadele etmek ve kadın çiftçilerin bu süreçteki rollerini güçlendirmek için özel bir eğitim programı düzenliyor. Eğitim programı, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Çevre Koordinatörü ve Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Gamze Doğdu Yücetürk’ün liderliğinde ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen “Tarımda Kadınların Güçlendirilmesi” projesi kapsamındadır. Bu eğitimde, kadın çiftçilere iklim dostu tarım teknikleri, sürdürülebilir yeşil çözümler, döngüsel ekonomi, atık yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında teorik bilgiler aktarılıyor.

KADIN ÇİFTÇİLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’ndaki programın açılışında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Coşkun Karaca, tarımda önemli bir yer tutan ve emeğiyle toprakları berekete dönüştüren kadın çiftçilerin bilinçlendirilmesi için hayata geçirilen projenin önemine dikkat çekti. Karaca, iklim değişikliğinin günümüzün en büyük küresel sorunlarından biri olduğuna vurgu yaparak, “Etkilerini en derin şekilde hissettiren sektörlerin başında tarım gelmektedir. Bu zorlu süreçten en fazla etkilenen kesimlerden biri ise kadın çiftçilerimizdir. Zira onlar yalnızca üretimin değil aynı zamanda evin, ailenin ve geleceğin de yükünü omuzlamakta,” dedi. Eğitim programının amacı, kadınların iklim değişikliği karşısında daha bilinçli ve hazırlıklı hale gelmeleri olmakla birlikte, sürdürülebilir tarım uygulamalarında bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik fırsatlar sağlamaktır.

PROJENİN HEDEFLERİ VE ÖNEMİ

Doç. Dr. Gamze Doğdu Yücetürk, projenin, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve tarımda çalışan kadınların bu süreçteki rollerini güçlendirmek amacıyla hazırlandığını ifade etti. İklim değişikliğinin tarım sektöründeki derin etkilerine de dikkat çeken Yücetürk, “Bu durumdan en çok da kadın çiftçilerimiz etkilenmektedir. TÜİK 2022 verilerine göre, Türk kadınları tarımsal iş gücünün neredeyse yarısını oluşturmakta ve diğer uluslardan daha fazla saat ücretsiz emek harcamaktadır ancak kadın çiftçiler kaynaklara ve bilgiye sınırlı erişimler, artan iş yükü ve sağlık sorunları gibi nedenlerle iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı savunmasız konumdadır,” değerlendirmesinde bulundu.

PROJELER VE KATILIMCILAR

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Özyurt, programda “İklim Direnci” ve “Sürdürülebilir Yeşil Çözümler” adıyla iki ayrı projenin olduğunu aktardı. Programa, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yönetici ve çalışanları, akademik-idari personel, öğrenciler ve kadın çiftçiler katılım gösterdi.