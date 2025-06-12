Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ) Etkinlik Düzenlendi. Öğretmenler Dört Yöreden Gösteri Yaptı. İzleyicilere Unutulmaz Bir Gece Sunuldu. Eğitim Müdürü Öncü’nden Teşekkür Mesajı. Öğretmenler Kültürü Geleceğe Taşır. Gerçek Rol Modelleridirler

ETKİNLİK DETAYLARI

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ) “Sanatın Işığında Öğretmenler” etkinliği gerçekleştirildi. Bu program, üniversitenin Bordo Salonu’nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Toplamda 215 öğretmen sahne aldı. Etkinlikte yer alan özel program, izleyicilere keyifli bir akşam sundu. Özel bir grup olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Kulübü bünyesinde görev yapan öğretmenlerin katkılarıyla, halk oyunları, mehter ve ritim toplulukları sahne alarak renkli ve zengin gösteriler ortaya koydu.

PERFORMANS GÖSTERİLERİ

Ekip, mehter takımının gösterilerinden zeybek dansına, farklı yörelere ait halk oyunlarından bendir, davul ve darbuka performanslarına kadar geniş bir yelpazede etkinlik sergiledi. Türkiye’nin dört bir yanından derlenen kültürel unsurları izleyiciyle buluşturma fırsatı bulan öğretmenler, performanslarıyla büyük alkış topladı. Programın sonunda ise Bolu Yöresi Halk Oyunları Ekibi sahne aldı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ’NÜN KONUŞMASI

İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, etkinlikte yaptığı konuşmada emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti. Öğretmenlerin büyük fedakarlık örneği sergilediğini belirten Öncü, gündüzleri sınıflarda öğrencileriyle ders yaptıklarını ve akşamları bu program için provalara katıldıklarını söyledi. “Aralarında mesleğe yeni başlayan öğretmenlerimiz olduğu gibi, anneanne ve babaanne olan öğretmenlerimiz de vardı. Onlar toplumumuzun gerçek rol modelleridir. En büyük temennimiz, bu birikimlerini öğrencilerine aktararak kültürümüzü yaşatmalarıdır.” ifadelerini kullandı.