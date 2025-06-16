Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrencileri Protesto Etti

PROTESTO EYLEMİ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğrenim gören bir grup öğrenci, Bolu Belediyesi tarafından ulaşıma yapılan zammı protesto etti. Bolu Belediye Meclisi, artan maliyetleri gerekçe göstererek toplu taşıma ücretlerine yüzde 33’lük zam yaptı ve bu durum öğrenci bileti fiyatını 18 liradan 24 liraya çıkardı. Yeni fiyatların 1 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girmesinin durdurulmasını isteyen öğrenciler, Hükümet Meydanı’nda bir araya geldi.

ÖĞRENCİLERDEN AÇIKLAMA

Protesto sırasında öğrenciler, Bolu Belediyesi önüne kadar sloganlar atarak yürüdü ve burada basın açıklaması gerçekleştirdi. Öğrenciler adına konuşma yapan İktisat Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Ahmet Ata, “Bolu Belediyesi Meclisinde alınan kararla öğrenci bileti 24, tam bilet ise 34 liraya yükselmiştir. Bu yalnızca fiyat artışı değil, bizlerin yaşam hakkına, eğitim hakkına açık bir saldırıdır.” diyerek tepkilerini dile getirdi.

ULAŞIMDA EŞİT FİYAT TALEBİ

Ata, öğrencilerin müşteri değil, öğrenciler olduğunu belirterek, “Bizler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri olarak açıkça dile getiriyoruz, ulaşıma yapılan yüzde 33’lük zam derhal geri çekilmeli, öğrenci ulaşımı erişilebilir bir fiyata çekilmelidir. Kampüs içerisinde ring hizmetleri ücretsiz hale getirilmelidir. Üniversitelerde zaten ücretsiz olan bu hizmetin Bolu’da ücretli olması kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.