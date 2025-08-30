Bolu Atatürk Stadyumu Onarım Süreci Devam Ediyor

GEÇİCİ DÜZENLEMELER DEVAM EDİYOR

Bolu Atatürk Stadyumu, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatıldıktan sonra, Boluspor’un iç saha maçlarını yeniden Bolu’da oynayabilmesi için geçici düzenlemeler üzerinde çalışmalar sürüyor. Stadyum Müdürü Şerafettin Bilgin, “Stadyumu Manisa maçına yetiştirmeye çalışıyoruz. Deplasmanda oynamak kulüp için büyük bir külfet” diyor. 16 Şubat tarihinde hizmet dışı kalan stadyum nedeniyle, 67 yıllık tesisin kapanmasıyla Boluspor, ev sahibi olduğu karşılaşmaları başka şehirlerde yapmak zorunda kaldı. Bu gelişmelere yanıt olarak, Boluspor’un iç saha maçlarını Bolu’da tekrar oynayabilmesi için geçici bir çözüm üretildi.

YENİ PREFABRİK BİNALAR YERLEŞTİRİLDİ

Yapılan istişareler sonucunda, stadyum arkasındaki boş alana tek katlı iki prefabrik bina yerleştirildi. Bu prefabrik binalardan biri soyunma odası, diğeri ise yönetim binası olarak işlev görecek. Ayrıca, yıkılması planlanan VİP tribünün ön kısmına canlı yayınlar için kamera kuleleri kuruluyor. Tüm bu çalışmaların, Boluspor’un Manisa FK ile gerçekleştireceği maça kadar tamamlanması hedefleniyor.

MAÇ OYNAMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM

Boluspor’un kendi evinde maç oynayabilmesi için devam eden çalışmaları dile getiren Stadyum Müdürü Şerafettin Bilgin, “Stadyumu Manisa maçına yetiştirmek için uğraşıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsun müteahhit arkadaşlar da hızlı bir şekilde çalışıyor. Maç oynayabilmek için yapılan geçici bir durum. Maç oynamaya çalışacağız ama yeni bir stat yapılırsa kapalı tribün kaldırılacak, oynarken de tribün yapılacak deniliyor” ifadelerini kullanıyor.

SEYİRCİ DÜZENİ DEĞİŞİYOR

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Bilgin, “Birinci prefabrik soyunma odaları, ortasında doping olan bölüm, idari bölümü ikinci prefabrik yapıda, temsilci odası, toplantı salonu ve basın odası burada bulunuyor. Maraton’un önünde geçici bir tribün yapılacak. 120 kişilik, 60 protokol, 60 gazetecilere. Seyirciyi tamamen kale arkasına alıyoruz. Misafir seyirci sayısı 140’a düşüyor ve tampon da daralacak. Bize 2 bin 700 civarında seyirci kalıyor” dedi.

MAÇLAR BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Takımın harcadığı miktara da dikkat çeken Bilgin, “İlk hedefimiz inşallah maçları burada oynamak. Bizim için deplasman çok büyük bir külfet. Yedinci, sekizinci maçı oynuyoruz. Çok para harcadık” şeklinde konuştu.