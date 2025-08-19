Haberler

Bolu-Batı Gişeleri’nde Ot Yangını Söndürüldü

OT YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Anadolu Otoyolu’nun Bolu-Batı Gişeleri girişindeki yol kenarında, saat 15.00 sıralarında bir ot yangını meydana geldi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye, olaya hızla müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü.

YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının, yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmaritinin neden olduğu düşünülüyor. Jandarma, yangınla ilgili bir soruşturma başlattı. Olay, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılmasına sebep olabiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İskenderun’da İnşaatta Düşme Olayı Yaşandı

İskenderun'da inşaat halindeki bir binanın boşluğuna düşen 66 yaşındaki Mehmet Ali U. ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti.
Haberler

Kaza, Otoyol’da Meydana Geldi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün otomobili bariyerlere çarptı. İtfaiye, yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.