Bolu-Batı Gişeleri’nde Ot Yangını Söndürüldü

OT YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Anadolu Otoyolu’nun Bolu-Batı Gişeleri girişindeki yol kenarında, saat 15.00 sıralarında bir ot yangını meydana geldi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye, olaya hızla müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü.

YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının, yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmaritinin neden olduğu düşünülüyor. Jandarma, yangınla ilgili bir soruşturma başlattı. Olay, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılmasına sebep olabiliyor.