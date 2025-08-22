Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ali Koç’a çağrı yaptı

BELEDİYE BAŞKANI’TAN ALİ KOÇ’A CAĞRI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya üzerinden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Özcan, Ali Koç’un kendisini telefonla arayıp talimat vermeye kalktığını öne sürdü. Özcan, “Ali Koç biraz önce beni aradı. Parasından aldığı cesaretle olsa gerek bana had bildirmeye kalktı. Tabi ki ağzının payını da aldı.” açıklamasında bulundu.

KENDİ KÖKENİNİ VURGULADI

Kendisine yöneltilen sözlere yanıt veren Tanju Özcan, “Bak Ali Koç. Ben fabrikatör Vehbi Koç’un torunu değilim, orman köylüsü gariban Mehmet Özcan’ın torunuyum. Dedemin-Babamın paraları sayesinde bulunduğum noktalara gelmedim. Cumhuriyet’in faziletleri sayesinde iyi bir eğitim aldım ve halkın sevgisi ve desteği ile 6 sefer seçildim.” dedi. Özcan, Ali Koç’un “yalı çocuğu” davranışlarıyla hakaret etmeye kalkışmaması gerektiğini belirtti. “Zira, para her yerde geçmez, her kuşun eti de yenmez.” ifadeleriyle durumu özetledi.

ÖZÜR TALEBİ

Tanju Özcan, Ali Koç’tan özür dilemesini talep ederek, “Doğru ben Fenerbahçeli değilim. Beni Sayın Aziz Yıldırım’a sorabilirsin. Fenerbahçe kulübüne 3 Temmuz Fetö kumpası kurulurken, çok büyük, paralı-pullu, anlı-şanlı Fenerbahçeliler kafasını kuma gömdüğü sırada, TBMM kürsüsünden bu kumpası ifşa eden tek Milletvekiliyim.” dedi. Özcan, bunun yanı sıra, Ali Koç’un “Talisca, Boluspor gibi bir kulüpte oynayacak oyuncu mu?” şeklindeki aşağılayıcı tavırları için Boluspor kulübünden özür dilemesini istedi.

TRANSFER YETKİSİ VE AÇIKLAMALAR

Olaylar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Fenerbahçe’den 3 oyuncu transfer etme isteğiyle başladı. Özcan, sosyal medya hesabında, “Sayın Ali Koç, Bolu Fuarında resimde görünen aslanı satın aldım. Eğer üç iş günü içinde, Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca’yı Boluspor’a göndermezseniz bu aslanı Bolu meydanına dikip adını Ali Koç koyacağım.” şeklinde bir gönderi paylaştı. Özcan, daha sonrasında “‘Sayın Ali Koç verdiğim süre azalıyor. Siz de hiç mi ahde vefa yok?” diyerek yeniden Ali Koç’a seslendi. Rahmetli dedesinin adını taşıyan mahalleye atıfta bulunan Özcan, oynatmadıkları futbolcular için hala dönüş almadıklarını ifade etti. “Aziz Abi olsa o üç futbolcu dün Bolu’ya gelmiş olurdu.” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.