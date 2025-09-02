Bolu Belediyesi’nde Fenerbahçe Tartışması Yaşandı

MECLİSTEKİ TARTIŞMA YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Bolu Belediye Meclisi’nin eylül ayı 1. birleşiminde, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında daha önce yaşanan tartışma tekrar gündeme geldi. Özcan’ın yaptığı açıklamalar ve AK Parti Meclis Üyesi Alaattin Karakaş’ın eleştirileri, toplantının dikkat çeken noktalarından biri oldu. Başkan Özcan, konuşmasına karşısında Fenerbahçe camiasına yönelik bir beyanı olmadığını belirterek başladı ve “Fenerbahçe’ye bir laf söylenmez. Yanlış anlaşılıyor” ifadesini kullandı. Özcan, Boluspor için esprili bir şekilde futbolcu istediğini, fakat Ali Koç’un bu espriyi anlamadığını belirtti.

ESPRİLERİ İLE DERTLERİ ANLATTI

“Boluspor’a üç tane futbolcu istiyoruz dedik, bir espri yaptık bir aslanın resmiyle birlikte. Hayır, ben Fenerbahçe camiasına vallahi billahi bir şey söylemedim. Söylersem ne olayım?” diyen Özcan, Beşiktaşlı olduğunu ve Beşiktaş’ın durumu nedeniyle espri yapacak durumda olmadığını dile getirdi. Tanju Özcan, “Neyse arkadaşlar kavgada yumruk sayılmaz. Sinirlenince biz de bazen haddimizi aşabiliyoruz. Keşke o gün beni arayıp öyle bir konuşma yapmasaydı. Ben de üzüldüm yani. Ali Koç’la yanına gideyim, nasıl gideyim? Adam ağır konuşuyor yani. Ağır abiler gibi bildiğin gibi değil. Oradan işte kaş göz sağlam çıkabilir miyim? Ona emin olabilsem gideceğim.” şeklinde konuştu.

ÖZÜR DİLEMEKTE BÜYÜKLÜK VAR

Karakaş’ın “Özür dilemek bir büyüklüktür” sözü üzerine geri adım atan Özcan, “Yalı çocuğu dediğim için özür diliyorum. Haddimi aşmışım. Ama Fenerbahçe camiasına asla bir laf söylemedim, söylemem.” ifadelerini kullandı. CHP meclis üyesi Hüseyin Ekrem Serin de Özcan’a destek çıkarak, “Sizinki tabii ki espriydi. Espriyi biz anlıyoruz da. İstediğiniz üç tane adam da şu anda kadrosunda pek rahatlıkla oynayamayacaklar gibi de geliyor bana” dedi. Özcan konuşmasına, “Fenerbahçe formalı çocuk görünce bile esas duruşa geçiyorum artık korkudan.” diyerek espriyle son verdi ve bir daha Fenerbahçe ile ilgili bir konuda konuşmayacağını ifade etti.