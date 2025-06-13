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Bolu’da 13 yaşındaki çocuk öldürüldü

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Olay, saat 17.00 civarında Kültür Park içerisinde bulunan İsmetpaşa Caddesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, parkta A.Ö.T. ile S.Ş. arasında bir tartışma başladı. S.Ş.’nin A.Ö.T.’ye yumruk atmasının ardından, A.Ö.T. aniden yere düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kalbi duran A.Ö.T.’yi kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

HASTANEDE MÜDAHALELER SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılan A.Ö.T., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili S.Ş. ve yanındaki arkadaşı E.Y. (14), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma süreci de başlatıldı.

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