Bolu’da 18 İlde Bahis Operasyonu: 39 Gözaltı

BAŞARIYLA DÜZENLENEN OPERASYONLA GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİ

Bolu’da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında, dönen paranın toplam 1 milyar 542 milyon lira olduğu belirlendi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

39 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bolu merkezli olarak Adıyaman, Amasya, Aydın, Batman, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Sakarya, Samsun ve Tokat illerinde, kendileri hakkında gözaltı kararı bulunan 39 şüphelinin evlerinde baskınlar düzenlendi. Bu operasyonda tüm hedefler gözaltına alındı.

YASA DIŞI MALZEMELERE EL KONULDU

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, yasadışı bahis işlemlerinde kullanılmak üzere birçok cep telefonu, tablet ve bilgisayar ele geçirildi. Ayrıca, bahis oynatan ve aracılık eden 10 şahsın yakalanma çalışmalarına devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma süreci sürmekte.