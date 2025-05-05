Bolu’da 195 Olay, 86 Şüpheli Yakalandı

BOLU’DA MEYDANA GELEN ASAYİŞ OLAYLARI

Bolu’da son bir hafta içerisinde 195 asayiş olayı gerçekleşti ve bu olaylarda şüpheli olarak belirlenen 86 kişi yakalandı. Bolu Valiliği tarafından yayımlanan haftalık asayiş raporuna göre, “kişilere karşı 64”, “malvarlığına karşı 27”, “topluma karşı 23”, “millete ve devlete karşı 3” ile “takibi gereken 78 suç” olmak üzere toplamda 195 olay kaydedildi.

YETKİLİ KURUMLARDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Asayiş suçlarına karşı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, 86 olayın faalleri yakalandı. Yapılan operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 25 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.