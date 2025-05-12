Bolu’da 2.481 Araç Ceza Aldı

TRAFFİK DENETİMLERİ SONUCUNDA CEZA UYGULAMASI

Bolu’da 5-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önemli sonuçlar elde etti. Toplamda 36 bin 621 araç ve sürücü kontrol edildi, bunlardan 2 bin 481’ine idari para cezası uygulandı. Ceza tutarı 7 milyon 588 bin 766 lira olarak belirlendi. Ayrıca, 191 araç trafikten men edildi.

HIZ İHLALİ VE DİĞER KURAL İHLALLERİ

Denetimlerde yapılan kontroller sırasında hız ihlali yapan 1.074 araç ve sürücüye ceza kesildi. Ek olarak, 259 aracın periyodik muayenesinin yapılmadığı, 192 sürücünün emniyet kemeri takmadığı ve 62 kişinin sürücü belgesi olmadan araç kullandığı tespit edildi. Ayrıca, zorunlu mali sigortası olmayan 33 araç da trafikte bulundu. Bu veriler, trafik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.