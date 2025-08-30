Bolu’da 30 Ağustos Kutlaması Yapıldı

BOLU’DA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Bolu’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında, 2’nci Komando Tugay Komutanlığı’na bağlı komandolar etkinlikte yer aldı. Mavi bereliler, marşlar eşliğinde caddeyi coşkuyla inlettiler. Kutlama, Anıtpark’taki Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı ve sonrasında Valilik Meydanı’na taşındı. Buradaki etkinliklerde öğrenciler şiirler okudu, folklor ekibi gösteri sundu ve mehteran takımı da büyük ilgi ile izlendi. Ayrıca, Mudurnu ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı ve ilçe halkının yoğun katılım gösterdiği etkinliklerde renkli görüntüler yaşandı.

ASKERLERİN GEÇİŞİNE BÜYÜK İLGİ

Kutlamalarda, iç güvenlik harekatlarındaki başarılarıyla bilinen ve Türkiye’nin çift sancaklı tek tugayı olan Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanlığı’na bağlı komandoların geçişi büyük bir ilgiyle karşılandı. Sis bombaları eşliğinde gerçekleşen bu geçiş, mavi berelilerin vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlanmasına neden oldu. Komandoların marşlarla gerçekleştirdiği geçiş sırasında, vatandaşlar Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterilerinde bulundu ve bu coşkulu anlar caddeyi inletti.