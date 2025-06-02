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Bolu’da 4 Araçla Kaza: 8 Yaralı

D-100 KARAYOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA

Bolu’da D-100 kara yolunda Yeniçağa-Mengen kavşağında meydana gelen zincirleme kazada, içerisinde Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er’in bulunduğu ambulans ile tır ve iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda 1’i ağır 8 kişi yaralandı. Olay, D-100 kara yolundaki kavşakta gerçekleşti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Elde edilen bilgilere göre, ambulans ilk olarak kavşaktaki bir otomobille çarpıştı. Bu çarpışmanın etkisiyle başka bir otomobil ve tır da kaza yaptığı anlaşılıyor. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşanan kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü bir şekilde sağlandı.

SAVCININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili detaylı inceleme çalışmaları başlatıldı.

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