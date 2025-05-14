Bolu’da 40 Öğretmenden Mehter Takımı Kuruldu

BOLU’DA MEHTER TAKIMI KURULDU

Bolu’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerden oluşan 40 kişilik bir mehter takımı kuruldu. İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, “Kamu kurumları içerisinde yoktur. Birkaç belediye içerisinde var ama en büyük grubu biz oluşturduk” diye belirtti. Bolu’daki okullarda görevli öğretmenlerden gönüllü olanlar seçilerek mehter takımında yer aldı. Bu sürecin ardından, toplamda 40 kişilik bir ekip oluşturuldu. Mehterbaşı müzik öğretmeni Cemal Ergin ile öğretmenler, iki aylık çalışma ve provaların ardından ilk gösterilerine hazır hale geldi. Mehter takımının İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gerçekleştirdiği kısa gösteri, katılımcılar tarafından beğenildi.

EĞİTİM VE TOPLUMSAL ROL

Bolu Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, öğretmenlerin toplumsal bir rol modeli olması sebebiyle mehteran takımını oluşturduklarını ifade etti. “Burada öğrendiklerini aynı zamanda öğrencilerine aktaracaklar, okullarda çalışmalarını yapacaklar. Öğretmenlerimiz topluma milli eğitim görüntüsünü sunmuş olacaklar” dedi. Ayrıca, mehteran takımının büyüklüğüne göre grubu tasarladıklarını vurgulayan Öncü, “Bugün ilk programımız ve bundan sonra hep alanda olacağız. Türkiye’nin en büyük mehteran takımıdır, bunu vurgulayayım” dedi.

İKİ AYLIK ÇALIŞMA SÜRECİ

Mehterbaşı müzik öğretmeni Cemal Ergin de, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü’nün teşvikleriyle mehter takımının kurulduğunu açıkladı. “Takımımızda 40 öğretmenimiz var. Hepsi farklı branşlardan fen bilgisi öğretmeni ve matematik öğretmeni gibi branşlardan öğretmenlerimiz” dedi. Ergin, öğretmenlerle iki aydır aktif olarak çalıştıklarını ve ilk programlarına çıkacaklarını dile getirdi. “Birinci amacımız öğretmenlerimize tarihimizi öğretmek. Öğrencilerden mehter takımları da kurulmaya başlandı. Öğrencilerimiz de ilerleyen zamanlarda gösterilerde olacaktır” ifadesini kullandı.