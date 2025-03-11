Bolu’da 7 Operasyonda 5 Şüpheliye İşlem

KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI SAYISI ARTIYOR

Bolu’da son bir haftada gerçekleştirilen 7 kaçakçılık operasyonu sonucunda 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Bolu Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-9 Mart tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli veriler paylaştı.

YAPILAN OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Ekipler, son 6 gün içinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında toplamda 7 operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 34 bin 800 adet dolu makaron, 21 bin 600 adet elektronik sigara likiti, 500 paket kaçak sigara, 20 adet elektronik sigara ve 4 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak 5 kişi, “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.