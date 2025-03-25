Bolu’da 7 Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI BAŞARILI GEÇTİ

Bolu’da gerçekleştirilen 7 ayrı uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, 17-23 Mart tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele amacıyla kapsamlı çalışmalar yürüttü. Teknik takip sonucunda, şüphelilerin ev ve iş yerlerine baskın yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Yapılan operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 2.84 gram esrar, 2.1 gram bonzai, 12.58 gram metamfetamin, 84.99 gram likit esrar, 2.264 gram skunk ile 1 adet ruhsatsız tabanca bulunuyor. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Üç şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.