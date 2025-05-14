Bolu’da 80 Kişi Su İle Zehirlendi

HASTANELER DOLUP TAŞTI

Bolu’da hastaneler, içme suyu kaynaklı rahatsızlıklar nedeniyle dolup taştı. Kent merkezine bağlı Örencik, Okçular, Ilıcakınık ve Çamyayla köylerinde içme suyunu dağıtan depoda temizlik çalışması yapıldı. Bu çalışmaların ardından, şebeke suyu kullanan çok sayıda kişi rahatsızlandı.

ZEHİRLENME ŞIKAYETLERİ ARTTI

İshal, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle son bir haftada hastaneye başvuran 80 kişi tedavi altına alındı. Hastaneye giden vatandaşların hepsinin taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.

SU TÜKETİMİ İÇİN UYARILAR YAPILDI

Köy muhtarları ve camiler aracılığıyla vatandaşlara “2-3 gün süreyle musluk suyu tüketmeyin, dışarıdan su temin edin.” uyarısı yapıldı. Köylülerden Arif Özdemir, “Haberimiz var ama ne şekilde olduğunu bilemiyorum. Depodan mıdır, başka bir şeyden midir bilemiyorum. Muhtarlar uyarı yapmış. 2-3 gün su içmeyin, dışarıdan alın demişler. Çalışmalar sürüyor.” dedi.

SU DEPOSUNDA İNCELEME YAPILIYOR

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, su deposundan numuneler alarak laboratuvar incelemesine gönderdi. Olayla ilgili sağlık ekiplerinin çalışmaları ve incelemeleri devam ediyor.