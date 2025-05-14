Bolu’da 80 Kişi Su Zehirlenmesi Geçirdi

HASTANELER DOLUP TAŞTI

Bolu’da hastaneler, acil serviste yoğunluk yaşanmasına neden olan bir durum ile karşı karşıya kaldı. Kent merkezine bağlı Örencik, Okçular, Ilıcakınık ve Çamyayla köylerinde, içme suyunu dağıtan depoda temizlik çalışması gerçekleştirildi. Ancak bu çalışmanın hemen sonrasında, şebeke suyunu kullanan birçok kişi rahatsızlık yaşadı.

SUDAN ZEHİRLENME VAKALARI

İshal, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri ile hastaneye başvuran 80 kişi, bir hafta içinde tedavi altına alındı. Alınan bilgilere göre, hastaneye giden tüm kişiler taburcu edildi.

DİKKAT UYARISI YAPILDI

Köy muhtarları ve camiler aracılığıyla halka, “2-3 gün boyunca musluk suyu içmeyin, dışarıdan su temin edin.” çağrısı yapıldı. Köylülerden Arif Özdemir, “Haberimiz var ama bunun nedenini tam olarak bilemiyorum. Depodan mıdır, başka bir şeyden midir onu kestiremiyorum. Muhtarlar, dışarıdan su alınması gerektiğini bildirdi. Çalışmalar devam ediyor.” şeklinde konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, su deposundan numuneler alarak laboratuvar incelemesi için göndermiş durumda. Olayla ilgili sağlık ekiplerinin araştırma ve çalışmaları sürdürülüyor.