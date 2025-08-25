Bolu’da 82 Avcı Denetlendi

BOLU’DA AVCI DENETİMLERİ YAPILDI

Bolu’da 2025-2026 av sezonunun başlamasıyla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından 82 avcı denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimler kapsamında toplam 82 belgeli avcı kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, randevusuz ve kotasız avlanan bir kişi tespit edildi ve bu kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

AVCILARIN KURALLARA UYMASI ÖNEMLİ

Yetkililer, kurallara uyan belgeli avcılara teşekkür ederek, “Avcılarımızın kurallara uyması, sürdürülebilir avcılık ve yaban hayatının korunması açısından büyük önem taşıyor. Tüm avcılarımıza kazasız bir av sezonu diliyoruz” ifadelerini kullandı.