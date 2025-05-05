Bolu’da 9 Operasyon Yapıldı

BOLU’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI

Bolu’da son bir haftada gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonları dikkat çekiyor. Yapılan 9 operasyonda, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bolu Valiliği, 28 Nisan ile 04 Mayıs tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

HIZLI MÜDAHALELER

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 6 gün içinde kaçakçılıkla mücadele amacıyla 9 ayrı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen aramalarda önemli miktarda yasa dışı ürün ele geçirildi. Bu ürünler arasında, 69 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 100 paket kaçak sigara, ayrıca 1 tabanca, 1 şarjör ve 8 adet fişek bulundu.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olaylarla ilgili olarak, 4 kişi hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı. Bu tür operasyonların devam etmesi, bölgedeki kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi açısından büyük önem taşıyor.