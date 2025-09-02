Bolu’da 9 Polis Tedavi Altında

ŞÜPHELİ MADDE İNCELEMESİ SONUCUNDA POLİSLER ETKİLENDİ

Bolu’da, bir aracın yakıt deposundaki şüpheli maddeyi inceledikleri sırada, koku nedeniyle 9 polis tedavi altına alındı. Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde gerçekleştirdiği uygulama sırasında, yabancı plakalı bir aracın durdurulduğu bildirildi.

KONTROLLERDE GÖRÜLEN MADDE POLİSLERİ ETKİLEDİ

Araçta yapılan kontrollerde, benzin deposunda tespit edilen şüpheli madde nedeniyle inceleme esnasında polislerin kokuya maruz kaldığı ifade edildi. Açıklamada, “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden 2 personelimizin hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte tedbiren gözlem amaçlı yoğun bakım ünitesinde, 3 personelimizin serviste, 3 personelimizin ise ayakta tedavileri devam etmekte olup, 1 personelimiz taburcu edilmiştir.” denildi.

ADLİ VE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Olayla ilgili gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtilirken, kamuoyuna gelişmeler hakkında bilgi verileceği kaydedildi. Açıklamanın sonunda, tedavi gören personellere acil şifalar dilendi.