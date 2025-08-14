Bolu’da, Abdullah Onur Tutuklandı

BOLU’DA KAVGA VE TUTUKLAMALAR

Bolu’da, Haktan Y. isimli kişiyi darbeden tanınmış iş insanı Abdullah Onur (46) ile şoförü Alihan Kaydın, ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından tutuklandı. Geçen pazar gecesi, bilinmeyen bir sebeple Haktan Y. ile tartışan Abdullah Onur ve Alihan Kaydın, Haktan Y.’yi evinin önünde darbetti. Çevredeki insanların müdahalesiyle olay sona erdi. Haktan Y., darbeden ötürü Onur ve Kaydın’dan şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, olayın ardından Abdullah Onur ve Alihan Kaydın’ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HASTANEDE KÜFÜR EDİP TAHRİK ETTİ

Abdullah Onur, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere hakaret ve küfür etti. Olay, sosyal medyada geniş yankı buldu.