Bolu’da Adaylar Sınavda, Aileler Bekliyor

YKS SINAVI BOLU’DA YAPILIYOR

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu, Bolu’da gerçekleştiriliyor. Adaylar sınav salonlarında ter dökerken, aileleri dışarıda dualarla bekliyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15 itibariyle başladı.

SINAV KAPILARI KAPANDI

Sınavdan 15 dakika önce kapılar kapatıldı ve saat 10.00’dan sonra aday alımı tamamlandı. Sınav başlamadan önce, görevliler adaylara acele etmeleri konusunda uyarılar yaptı. Adayların aileleri ise okulların önünde bekleyerek çocukları için dua ediyor. Sınava oğlunu getiren Ergün Demir, “Oğlumu getirdim. Şu an sınavda. Hedefler tüm gençlerde olduğu gibi savunma sanayisi alanında bir meslek edinmek istiyor. Gemi mühendisliği ve uçak mühendisliği gibi hedefleri var. Sınava bu sene oldukça çok gayret gösterdi. Bu sene daha hazırlıklı girdi, başarılar diliyoruz tüm gençlerimize” ifadelerini kullandı.

DUALAR SİNAVA EŞLİK EDİYOR

Okul binasının önünde Kur’an-ı Kerim okuyarak oğluna dua eden bir vatandaş da, “Oğlumu getirdim. 2. girişi, geçen senede getirmiştim. Mühendis olmak istiyor. Dua ediyorum oğluma. İnşallah, Allah emeklerinin karşılığını verir” diyerek hislerini ifade etti. Bolu’da sınav yoğun bir katılımla devam ediyor.