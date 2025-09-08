Haberler

Bolu’da Ağaçlık Alana Savrulan Otomobil

OTOMOBİL DEVRİLDİ, ALEVLER İÇİNDE KALDI

Bolu’da sabah saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasında, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaçlık alana savruldu. Olay, 06.00 civarında Köroğlu Mahallesi Çıkınlar Caddesi’nde gerçekleşti. 28 yaşındaki B.A.Y.’nin kullandığı 14 BY 939 plakalı otomobil, yoldan çıkarak çalılık alana girdi ve sonrasında alev aldı.

YANGIN İTFAİYE EKİBİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Kaza sonrası, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı ve söndürüldü. Kaza sonucu otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü B.A.Y. kazayı yara almadan atlattı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bebeği Terk Eden Anne İfadesini Verdi

Konya'da terkedilen bebekle ilgili annesi, haberlerde gördükten sonra polise başvurarak, C.B. adlı kişinin cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Soruşturma başlatıldı.
Polis Ekipleri Güvenlik Önlemi Alıyor

Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemleri artırıldı. Yeni atanan Gürsel Tekin'in partiye gelişi öncesinde birçok CHP'li, geceyi alanda geçirdi.

