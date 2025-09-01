Haberler

Bolu’da Ağır Araç Girişi Yasaklandı

AĞIR TONAJLI ARAÇLARA YASAK GETİRİLDİ

Bolu’da, şehir merkezine ağır tonajlı araçların girişine sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında yasak getirildi. Bu yeni düzenleme ile kamyon, çekici ve tır gibi taşıtların cadde ve bulvarlara girmesi mümkün olmuyor. Ayrıca, bu araçların sokağa park etmesine de izin verilmiyor.

Ağır tonajlı araçların sürücüleri, bu araçları yalnızca tır parkı mevkiinde konumlandırma imkanına sahip. Yasak kapsamı dışında kalan resmi araçlar uygulamadan muaf tutulurken, acil durumlarda Bolu Emniyet Müdürlüğü’nden izin alınarak geçiş yapılması mümkün olabiliyor. Kurallara uymayan sürücülere ise 993 lira idari para cezası uygulanacak.

