Bolu’da Ağır Araçlar Yasaklandı

AĞIR TONAJLI ARAÇLAR ŞEHİR MERKEZİNE GİREMİYOR

Bolu’da ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişi, sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında yasaklandı. Bu kurala uymayan sürücülere 993 lira idari para cezası uygulanıyor. Bolu İl Trafik Komisyonu’nun aldığı bu yeni kararla birlikte, kamyon, çekici ve tır gibi büyük araçlar, belirli cadde ve bulvarlara giremiyor.

ARAÇLAR PARK EDİLEMEYECEK

Söz konusu araçların sokağa park etmesine de müsaade edilmezken, sürücüler yalnızca tır parkı mevkiinde araçlarını park edebiliyor. Ancak, yasak kapsamı dışında kalan resmi araçlar uygulamadan muaf tutuluyor. Ayrıca, acil durumlar söz konusu olduğunda Bolu Emniyet Müdürlüğü’nden izin alınarak geçiş yapılabiliyor. Kurallara aykırı davranan sürücüler, tekrar 993 lira idari para cezası ile karşı karşıya kalıyor.