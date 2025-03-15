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Bolu’da Alacak Meselesi Kanlı Bitti

ALACAK-VERCEK MESELESİ TARTIŞMA ÇIKARDI

Bolu’da iki akraba arasında alacak-verecek konusunda meydana gelen bir kavga sonucunda bir kişi silahla yaralandı. Olay, Çıkınlar Mahallesi Kasımpatı Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Emin Ö. (35) ile Adnan Ç. arasında alacak-verecek meselesi dolayısıyla bir karşılaşma yaşandı.

TARTIŞMA KAVGA HALİNE DÖNÜŞTÜ

Karşılaşmanın ardından çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve Adnan Ç., yanındaki silahla Emin Ö.’ye ateş etti. Emin Ö. yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar silah seslerini duyup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı durumdaki Emin Ö. hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Adnan Ç., polis ekiplerinin teknik takibi sonucu yakalandı ve gözaltına alındı. Yaralı Emin Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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