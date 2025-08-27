Bolu’da Alkollü Yolcu, Şoförü Tehdit Etti

OLAYIN DETAYLARI

Bolu’da bir taksiye binen alkollü bir yolcu, seyir halindeyken şoföre kurusıkı tabanca çekti. Bu olay sonrasında, 2 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, S.Y. isimli erkek şahıs ve G.A. isimli kadın, Gölyüzü Mahallesi’nde bulunan bir taksi durağına giderek taksi çağırdı.

TARTIŞMA VE TEHDİT

Taksi şoförü H.Y.’nin kullandığı araca binen ikili, yolculuk sırasında tartışma başlattı. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen S.Y., taksi ücretini ödemeyeceğini ifade ederek belinden çıkardığı kurusıkı tabancanın namlusuna mermi sürdü ve şoföre tehditte bulundu.

PANİK VE POLİSE İHBAR

Bu süreçte panikleyen taksi şoförü H.Y., araçta bulunan panik butonuna basarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracı sanayi sitesi mevkiinde durdurdu ve araçta bulunan S.Y. ile G.A. gözaltına alındı. Şoför H.Y. ise şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.