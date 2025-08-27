Haberler

Bolu’da Alkollü Yolcu, Şoförü Tehdit Etti

OLAYIN DETAYLARI

Bolu’da bir taksiye binen alkollü bir yolcu, seyir halindeyken şoföre kurusıkı tabanca çekti. Bu olay sonrasında, 2 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, S.Y. isimli erkek şahıs ve G.A. isimli kadın, Gölyüzü Mahallesi’nde bulunan bir taksi durağına giderek taksi çağırdı.

TARTIŞMA VE TEHDİT

Taksi şoförü H.Y.’nin kullandığı araca binen ikili, yolculuk sırasında tartışma başlattı. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen S.Y., taksi ücretini ödemeyeceğini ifade ederek belinden çıkardığı kurusıkı tabancanın namlusuna mermi sürdü ve şoföre tehditte bulundu.

PANİK VE POLİSE İHBAR

Bu süreçte panikleyen taksi şoförü H.Y., araçta bulunan panik butonuna basarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracı sanayi sitesi mevkiinde durdurdu ve araçta bulunan S.Y. ile G.A. gözaltına alındı. Şoför H.Y. ise şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Yüreğimizdeki Işık Projesi Devam Ediyor

Defne'de, 'Yüreğimizdeki Işık' projesi kapsamında Vali Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, depremzede kız çocuklarına kahvaltı düzenleyerek güvenlik ve kadın girişimciliğine dikkat çekti.
Haberler

OKÇULUK Türkiye Şampiyonası Düzce’de Başladı. 47 Şehirden 117 Kulüp Katıldı. 1423 Sporcu Şampiyon Olmak İçin Mücadele Ediyor. Düzce 2025 Türkiye Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapacak....

Düzce'de 3 gün sürecek Okçuluk Türkiye Şampiyonası başladı. 117 kulüp ve 1.423 sporcu, 9-14 yaş grubu için bir araya geldi; Zafer Kupası da düzenlenecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.