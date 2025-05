Bolu’da Anneler Günü Kutlandı Etkinlikle

ANNELER GÜNÜ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Bolu’da “Anadolu’nun Ana Yüreği” konulu bir program Anneler Günü vesilesiyle gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen etkinlik, Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ’NÜN MESAJI

Etkinlikte söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, “Anneler, yalnızca bir birey yetiştirmekle kalmaz, toplumun vicdanını, merhametini ve karakterini inşa eder. Bugün burada sergilenen her performansta, her sözde ve her bakışta bu derin anlamı gördük. Tüm annelerimizin Anneler Gününü gönülden kutluyorum.” diyerek duygularını ifade etti. Gazipaşa İlkokulu öğrencileri “Benim Annem” adlı videoyu izlettikten sonra, anne ve çocuklardan oluşan halk oyunları ekibi bir zeybek gösterisi sergiledi.

ŞARKILAR VE TİYATRO GÖSTERİSİ

Bolu Anaokulu anne çocuk korosu şarkı söyledikten sonra bir koruyucu anne konuşma yaptı. Müzisyen İpek Karabağır’ın konserinin ardından, geçtiğimiz yıl çocuğunu kaybeden Aslı Gönül Erdoğan’a çiçek takdim edildi. Program, Dağkent İlkokulu öğrencilerinin sahneye çıkarak tiyatro oyunu sergilemesiyle sona erdi.