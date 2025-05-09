Bolu’da Anneler Günü Yoğunluğu Başladı

BOLU’DA ANNELER GÜNÜ HAZIRLIĞI

Çiçekçilere Akın Var

Anneler Günü’nün yaklaşmasıyla Bolu’daki çiçekçilerde hareketlilik başlamış durumda. 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan özel gün öncesinde vatandaşlar, annelerine ve eşlerine çiçek almak için çiçekçilerin yolunu tutuyor. En çok tercih edilen çiçekler arasında orkideler ve renkli papatya buketleri öne çıkıyor. Birçok kişi, çiçek siparişini son güne bırakmamak amacıyla alışverişlerini şimdiden yapıyor. Özellikle evde kolayca bakım yapılabilen çiçek türlerine ilgi yoğun.

Sipariş Yoğunluğu Artıyor

Uzun yıllardır çiçekçilik yapan Dilek Aytar, Anneler Günü’ne iki gün kala sipariş yoğunluğunun başladığını, adrese teslim hizmetlerinin de devam ettiğini aktarıyor. Aytar, “Çiçek fiyatları farklılık gösterebilir” diyerek, ürünlerin yerli ya da ithal olmasına bağlı olarak değişiklik gösterdiğini belirtiyor. Aytar, “Anneler Günü ve benzeri özel günlerde yoğunluğumuz birkaç gün öncesinden başlamaktadır. En çok rağbet gören çiçeklerimiz arasında orkidelerimiz, saksı çiçeklerimiz, gür buketlerimiz ve renkli papatya buketlerimiz yer almaktadır. Şu anda orkide çiçeklerimiz 500 TL’den başlamaktadır ve yine yerli ya da ithal olmalarına göre fiyatları farklılık göstermektedir. Saksı çiçeklerimiz 200 TL’den, buketlerimiz 300 TL’den, güllerimiz ise 100 TL’den başlamaktadır. Ayrıca yapay çiçeklerimiz ve kendi hazırladığımız kaktüs aranjmanlarımız da mevcut” şeklinde konuşuyor.

Kolay Bakım Sağlayan Çiçekler Tercih Ediliyor

Evde kolaylıkla bakılabilen çiçeklere olan ilginin arttığını belirten Aytar, “Anneler Günü olması nedeniyle, annelerimizin evde kolaylıkla bakabilecekleri orkideler, saksı çiçekleri, gür buketler ve renkli papatya buketleri oldukça ilgi görmektedir” diyor. Telefonla sipariş alma ve adrese teslim hizmetleri sunduklarını vurgulayan Aytar, yoğunluğun bugünden itibaren başlayıp, Anneler Günü olan pazar günü saat 22.00’ye kadar devam edeceğini ifade ediyor. Ayrıca, pazar günü çiçek siparişi veremeyen ya da unutan müşterilerin için pazartesi günü de satışlarının devam edeceği bilgisini aktarıyor.