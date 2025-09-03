Bolu’da Araçta 58 Litre Metamfetamin Bulundu

Olayın Gelişimi

Bolu’da bir aracın yakıt deposunda yer alan 58 litre sıvı metamfetamin nedeniyle 9 polis memurunun etkilendiği bildirildi. Bu memurlardan 8’i hastaneden taburcu oldu, 1 polis memurunun tedavisi ise devam ediyor. Olayın ardından 2 kişi tutuklandı ve kimyasal maddenin içeriği incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Olayın Meydana Gelişi

Olay, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde önceki gece saatlerinde gerçekleşti. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları yabancı plakalı bir araçta detaylı arama yaptı. Araçta yapılan aramada, benzin deposuna gizlenmiş 58 litre sıvı kimyasal madde bulundu. İlk belirlemelere göre bu maddenin sıvı metamfetamin olduğu tahmin ediliyor. Kimyasal maddenin yaydığı yoğun koku nedeniyle 9 polis memuru gazdan etkilendi.

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Durumun acilen bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri gönderildi. Olayın gerçekleştiği bölgede güvenlik önlemleri alındı. Gazdan etkilenen polis memurları, özel koruma tedbirleriyle Bolu merkezdeki KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ünitesine sevk edildi. Yapılan tedavi sonrası 9 polis memurundan 8’i taburcu oldu. Tedavisi süren 1 polis memurunun durumu hakkında bilgi verildi.

Tutuklamalar ve Soruşturma

Araçta bulunan İran uyruklu iki şüpheli, S.M. ve O.S., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kimyasal maddenin tam olarak ne olduğunun belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.