Bolu’da Bahar Güzelliği Yaşanıyor

BOLU’DA BAHAR GÜZELLİĞİ

Bolu’da, yağmurlu ve soğuk günlerin geride kalmasının ardından gelen sıcak havalar, yeşil alanların muhteşem bir görüntüye kavuşmasına neden oldu. Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki bölgeler, baharın gelişini kutlar nitelikte doğa harikaları sunuyor. Yağışların ardından canlanan bitki örtüsü, sarı düğün çiçekleri ve karahindiba tohumlarıyla ziyaretçilere görsel bir şölen yaşatıyor.

ÇİÇEK AÇAN DOğA NİTELİKLERİ

Bölgedeki çayırlarda yoğun şekilde açan çiçekler, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Özellikle Örencik Köyü çevresi, adeta elle dikilmiş gibi sıralanan çiçeklerle dikkat çekiyor. Renkli manzaralar, doğayla vakit geçirmek isteyen vatandaşların cep telefonlarıyla sıkça fotoğrafladığı kareler arasında yer alıyor. Doğa tutkunları, yeşilin her tonunu barındıran alanlarda yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkarıyor.

DOĞANIN GÜZELLİĞİ

Çiçeklerin sunduğu güzel görüntüler hakkında konuşan Erol Cebe, “Bu sene yağışların bol olduğu, soğukların çok olduğu bir sene oldu ama şuanda her yerde çiçekler açtı” diyor.