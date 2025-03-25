Bolu’da Bir Haftada 159 Asayiş Olayı

BOLU’DA OLDUKÇA YÜKSEK ASAYİŞ OLAYI YAŞANDI

Bolu’da son bir hafta içinde toplam 159 asayiş olayı meydana geldi. Bu süre zarfında, 95 şüpheli gözaltına alınırken, 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk alanında 17-23 Mart tarihleri arasında yaşanan olaylar dikkat çekici bir artış gösteriyor.

OLAYLARIN DAĞILIMI GÖSTERİLDİ

Meydana gelen olayların 52’si kişilere karşı gerçekleştirildi. Ayrıca, 68 olay takip edilmesi gereken durumlar olarak kaydedildi. Malvarlığına karşı işlenen 28 olay bulunurken, topluma karşı 10, millete ve devlete karşı işlenen 1 suç kaydedildi. Bu olaylara dair yürütülen çalışmalar neticesinde 57 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 38 kişi arasında 7’si yakalanarak cezaevine yerleştirildi. Bu gelişmeler Bolu’da güvenlik konusunun önemini bir kez daha ortaya koyuyor.