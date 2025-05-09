Bolu’da Çiçekçilik Hareketli Annelere Özel

HAREKETLİLİK BAŞLADI

Anneler Günü’nün yaklaşmasıyla, Bolu’daki çiçekçilerde yoğun bir hareketlilik gözlemleniyor. 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak bu özel gün öncesinde, vatandaşlar anneleri ve eşleri için çiçek almak amacıyla çiçekçilerin yolunu tutuyor. En çok tercih edilen çiçekler arasında orkideler ve renkli papatya buketleri dikkat çekiyor. Birçok kişi, çiçek siparişini son güne bırakmamak için alışverişlerini şimdiden yapmayı tercih ediyor. Özellikle evde kolaylıkla bakım yapılabilecek çiçek türlerine yoğun ilgi gösteriliyor.

ÇİÇEK FİYATLARI HAKKINDA BILGI

Bolu’da uzun yıllardır eşiyle birlikte çiçekçilik yapan Dilek Aytar, Anneler Günü’ne iki gün kala sipariş yoğunluğunun arttığını ve adrese teslim hizmetlerinin devam ettiğini belirtiyor. Aytar, “Çiçek fiyatları farklılık gösterebilir” diyerek, ürünlerin yerli ya da ithal olmasına göre fiyatların değiştiğini ifade ediyor. En çok rağbet gören çiçekler arasında orkideler, saksı çiçekleri, gür buketler ve renkli papatya buketleri yer alıyor. Aytar, şu an itibarıyla orkide çiçeklerinin 500 TL’den başladığını, saksı çiçeklerinin 200 TL’den, buketlerin 300 TL’den ve güllerin ise 100 TL’den temin edilebileceğini belirtiyor. Ayrıca yapay çiçekler ve özel olarak hazırladıkları kaktüs aranjmanlarının da mevcut olduğunu ekliyor.

EVDE KOLAYCA BAKILAN ÇİÇEKLERİN TERCİHİ

Evde kolayca bakılabilen çiçeklerin daha fazla ilgi gördüğünü vurgulayan Dilek Aytar, “Anneler Günü olması nedeniyle, annelerimizin evde kolaylıkla bakabilecekleri orkideler, saksı çiçekleri, gür buketler ve renkli papatya buketleri oldukça ilgi görmektedir” diyor. Telefonla sipariş alma ve adrese teslim hizmetinin bulunduğunu belirten Aytar, yoğunluğun bugünden itibaren başlayarak Anneler Günü olan pazar günü saat 22.00’ye kadar devam edeceğini ifade ediyor. Ayrıca, pazar günü çiçek siparişi vermeyi unutan müşteriler için pazartesi günü de satışların devam edeceğini belirtiyor.