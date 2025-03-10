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Bolu’da Çıkan Yangını Çoban Söndürdü

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Bolu’da ormanlık alanda meydana gelen örtü yangını, koyunlarını arazide otlatan bir çoban tarafından kontrol altına alındı. Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Çevreli köyünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alandaki kuru otların bulunduğu bölgede alevler ortaya çıktı. Yangın, kısa süre içerisinde yayılarak endişe yaratmaya başladı.

ÇOBAN MÜDAHALESİ VE İHBAR

Bölgede çoban, koyunlarını otlatırken alevlere müdahale etti. Aynı zamanda yoldan geçen bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine, itfaiye ekipleri bölgeye hızla sevk edildi. Çobanın gerçekleştirdiği müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı ve itfaiye ekipleri olay yerine geldiklerinde soğutma çalışması yapma fırsatı buldu.

OLAY SONRASI SOĞUTMA ÇALIŞMALARI

Çobanın hızlı tepkisi, yangının daha da büyümesini engelledi. İtfaiye ekipleri geldiğinde, yangının etkileri azaltılmıştı ve hızlı bir şekilde soğutma işlemlerine odaklandılar. Bu sayede, çevredeki ormanlık alanın güvenliği sağlandı.

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