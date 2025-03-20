Bolu’da D-100’de Zincirleme Trafik Kazası

TRAFFİK KAZASI BOLU’DA MEYDANA GELDİ

Bolu’da D-100 karayolunda yaşanan üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasar ile sonuçlandı, ancak bu durum trafikte aksamalar oluşturdu. Kaza, D-100 karayolunun Ankara yönünde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, Ankara istikametinde seyreden A.S. yönetimindeki 14 ABC 058 plakalı otomobil, S.T. tarafından kullanılan 14 ACD 745 plakalı otomobil ve Ş.T.’nin kullandığı 46 HV 023 plakalı otomobil zincirleme bir kazaya karıştı. Kaza sonucu üç araçta maddi hasar oluştu, bu da bölgedeki trafik akışını olumsuz etkiledi.

EĞİTİM VE TEDBİRLER

Olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi ve ihbarın ardından sağlık ile polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralı olmaması nedeniyle tedbir amaçlı olarak olay yerinden geri döndü. Polis ekipleri, aksamaların önüne geçmek adına bölgede trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Araçların kısa süre içinde yoldan kaldırılmasıyla bölgedeki ulaşım normale döndü.