Bolu’da Damat Hamur Yoğurdu, Eğlence Sürdü

DÜĞÜN KONVOYUNDA GELENEKSEL ŞENLİK

Düğün konvoyunun sırasında damadın arkadaşları, eğlenceli bir sürpriz yaparak yolu yer sofrasıyla kapattı. Merkeze bağlı Yaka köyünden gelin alındıktan sonra dönüş yoluna geçen konvoy, köy çıkışında aniden durduruldu. Damat Recep Vural’ın dostları, geleneksel eğlenceleri canlandırmak için bu yaratıcı etkinliği gerçekleştirdi.

HAMUR YOĞURMA VE AÇMA ETKİNLİĞİ

Yere serilen sofranın etrafında oturan damat, hamur yoğurma işlemini başlattı. Ardından, kendisine verilen oklavayla hamur açmayı da denedi. Bu sürecin ardından hazırlanan hamurlar, taşınabilir tüplerde kızartılarak konvoydaki misafirlere ikram edildi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi ve büyük bir neşe içerisinde kutlandı.

KONVOYUN YOLCULUĞUNA DEVAM ETMESİ

Bu keyifli anların ardından düğün konvoyu, şehir merkezine doğru yolculuğuna devam etti. Geleneksel eğlencenin yaşandığı bu olay, tüm katılımcılar için unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı.