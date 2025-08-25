Bolu’da Defnedilen Kızılderili Kalaycıoğlu

HAYATINI KAYBEDEN KIZILDERİLİ OTURAN BOĞA UĞURLANDI

Bolu’da yaşamını yitiren “Kızılderili Oturan Boğa” adıyla bilinen 78 yaşındaki Sabahattin Kalaycıoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Bolu’da Kızılderili kültürünü yaşatan ve doğanın korunması konusundaki açıklamalarıyla tanınan Kalaycıoğlu, 10 yıldır beyin hastalığı ile ilgili tedavi görüyor; dün hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

“Kızılderili Oturan Boğa” olarak bilinen 78 yaşındaki Kalaycıoğlu’nun cenazesi, Paşaköy Eniştebey Camii’nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Paşaköy Mezarlığı’na defnedildi. Yaşadığı Kızılderili kültürü ve doğa sevgisi ile tanınan Kalaycıoğlu’nun cenazesine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.