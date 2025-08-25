Haberler

Bolu’da Defnedilen Kızılderili Kalaycıoğlu

HAYATINI KAYBEDEN KIZILDERİLİ OTURAN BOĞA UĞURLANDI

Bolu’da yaşamını yitiren “Kızılderili Oturan Boğa” adıyla bilinen 78 yaşındaki Sabahattin Kalaycıoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Bolu’da Kızılderili kültürünü yaşatan ve doğanın korunması konusundaki açıklamalarıyla tanınan Kalaycıoğlu, 10 yıldır beyin hastalığı ile ilgili tedavi görüyor; dün hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

“Kızılderili Oturan Boğa” olarak bilinen 78 yaşındaki Kalaycıoğlu’nun cenazesi, Paşaköy Eniştebey Camii’nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Paşaköy Mezarlığı’na defnedildi. Yaşadığı Kızılderili kültürü ve doğa sevgisi ile tanınan Kalaycıoğlu’nun cenazesine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano’nun Bildirdiğine Göre Taraflar Uzlaştı

Galatasaray, Monaco'da oynayan Wilfried Singo'yu transfer etmek üzere anlaşmaya çok yakın. 24 yaşındaki futbolcu, hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabiliyor.
Haberler

İstanbul’da Kaybolan Çocuk İçin Araştırma Sürüyor

İstanbul Sultangazi'de denize gitmek üzere evden çıkan 12 yaşındaki Hacı Rabia, 4 gündür kayıp. Aile ve komşular çocuğu bulmak için seferber oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.