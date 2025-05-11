Bolu’da Devrilen Araçta İki Yaralı

DEREYE DEVRİLEN OTOMOBİLİN İÇİNDEKİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Bolu’da meydana gelen bir kaza sonucunda dereye devrilen otomobilde bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kasaplar Mahallesi’nden kent merkezine doğru seyreden N.P.G. yönetimindeki 54 PA 661 plakalı araç, Gücük Deresi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir işaret tabelası ve ağaca çarptıktan sonra dereye devrildi.

KAZA SONRASI EKİPLER HIZLA OLAY YERİNE GELDİ

Kaza nedeniyle çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü N.P.G. ile araçtaki yolcu E.Z, sağlık görevlileri tarafından durumları değerlendirilmek üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.