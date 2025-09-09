Bolu’da Düğün Sırasında Ateş Açıldı

DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Bolu’da gerçekleştirilen bir düğün sırasında havaya ateş açıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda toplamda 7 silah ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre, Bolu’nun Kızılağıl köyü bölgesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün alanından gelen sesleri duyduktan sonra olay yerine yöneldi.

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, düğün alanında gerçekleştirdikleri kontroller sırasında 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait dolu ve boş fişekler ele geçirdi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, konuyla ilgili olarak bazı şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.