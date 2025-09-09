Haberler

Bolu’da Düğün Sırasında Ateş Açıldı

Bolu’da gerçekleştirilen bir düğün sırasında havaya ateş açıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda toplamda 7 silah ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre, Bolu’nun Kızılağıl köyü bölgesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün alanından gelen sesleri duyduktan sonra olay yerine yöneldi.

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, düğün alanında gerçekleştirdikleri kontroller sırasında 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait dolu ve boş fişekler ele geçirdi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, konuyla ilgili olarak bazı şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Adana’dan ESKİŞEHİR’e Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Adana'dan Eskişehir'e kaçak tütün taşıyan bir kişinin aracında ve deposunda toplam 1 ton 125 kilogram faturasız kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma açıldı.
Gençlerbirliği’nin Sportif Direktörü İstifa Etti

Gençlerbirliği'nin sportif direktörü Ali Ekber Düzgün, 1,5 yıl süren görevinden istifa etti. Düzgün, bu süre zarfında kulübü 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e taşımıştı.

