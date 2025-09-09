Bolu’da Düğün Sırasında Silah Bulundu

DÜĞÜNDE ATEŞ AÇILDI

Bolu’da yapılan bir düğün sırasında havaya ateş açıldığı görüldü. Olayı fark eden jandarma ekipleri, durumu araştırmak amacıyla hemen harekete geçti.

JANDARMA EKİPLERİ HIZLI MÜDAHALEDE BULUNDU

Bolu’nun Kızılağıl köyünde devriye görevi yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün sırasında ateşin açıldığını saptadı. Olay yerine ulaşan ekipler, düğün alanında başlattıkları kontrollerde çeşitli silahlar ele geçirdi.

Yapılan arama sonucunda 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile birlikte bu silahlara ait dolu ve boş fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak belirlenen şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.