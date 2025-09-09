Haberler

Bolu’da Düğün Sırasında Silah Bulundu

DÜĞÜNDE ATEŞ AÇILDI

Bolu’da yapılan bir düğün sırasında havaya ateş açıldığı görüldü. Olayı fark eden jandarma ekipleri, durumu araştırmak amacıyla hemen harekete geçti.

JANDARMA EKİPLERİ HIZLI MÜDAHALEDE BULUNDU

Bolu’nun Kızılağıl köyünde devriye görevi yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün sırasında ateşin açıldığını saptadı. Olay yerine ulaşan ekipler, düğün alanında başlattıkları kontrollerde çeşitli silahlar ele geçirdi.

Yapılan arama sonucunda 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile birlikte bu silahlara ait dolu ve boş fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak belirlenen şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Adana’dan ESKİŞEHİR’e Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Adana'dan Eskişehir'e kaçak tütün taşıyan bir kişinin aracında ve deposunda toplam 1 ton 125 kilogram faturasız kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma açıldı.
Gençlerbirliği’nin Sportif Direktörü İstifa Etti

Gençlerbirliği'nin sportif direktörü Ali Ekber Düzgün, 1,5 yıl süren görevinden istifa etti. Düzgün, bu süre zarfında kulübü 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e taşımıştı.

