Haberler

Bolu’da Ehliyetsiz Sürücüye 333 Bin Ceza

ARACINDA ÇAKAR LAMBALARI AÇIK DOLAŞTI

Bolu’da çakar lambaları açık olan bir araçta dolaşan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. E.K. isimli sürücü, ehliyetsiz olduğu ve çakarlı araç kullandığı gerekçesiyle büyük bir ceza ile karşılaştı. Toplamda 333 bin 698 lira ceza kesilen sürücünün durumu dikkat çekti.

HIZLA YAKALANDI

Bolu’nun Sağlık Mahallesi’nde E.K.’nın kullandığı 14 DM 004 plakalı Citröen marka aracın çakar lambaları açık vaziyette görüldü. Bu durumu fark eden bir vatandaş ihbarda bulundu. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Trafik Şube ekipleri, hemen aracın peşine düştü ve aracı kısa sürede yakaladı.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMAK SUÇU

Yapılan kontrollerde sürücü E.K.’nın ehliyetsiz olduğu belirlendi. E.K.’ye hem ehliyetsiz araç kullanmaktan hem de çakar lambaları açık araç kullanmaktan dolayı 333 bin 698 lira ceza kesildi. Ayrıca, aracın 30 gün boyunca trafikten men edilmesi kararlaştırıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kontrol Kaybedilen Cip Takla Attı: 4 Yaralı

Erbaa'da sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle takla atan cipte 4 kişi yaralandı. Olay gece saatlerinde gerçekleşti ve yaralılar hastaneye sevk edildi.
Haberler

Hatay’da Tırla Çarpışan Motosiklet Kazası

Kırıkhan'da bir tırla çarpışan motosiklet kazasında iki genç, 19 yaşındaki Atilla Kafas ve 18 yaşındaki Halit Helvacı, yaşamını yitirdi. Jandarma soruşturma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.