Bolu’da Ehliyetsiz Sürücüye 333 Bin Ceza

ARACINDA ÇAKAR LAMBALARI AÇIK DOLAŞTI

Bolu’da çakar lambaları açık olan bir araçta dolaşan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. E.K. isimli sürücü, ehliyetsiz olduğu ve çakarlı araç kullandığı gerekçesiyle büyük bir ceza ile karşılaştı. Toplamda 333 bin 698 lira ceza kesilen sürücünün durumu dikkat çekti.

HIZLA YAKALANDI

Bolu’nun Sağlık Mahallesi’nde E.K.’nın kullandığı 14 DM 004 plakalı Citröen marka aracın çakar lambaları açık vaziyette görüldü. Bu durumu fark eden bir vatandaş ihbarda bulundu. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Trafik Şube ekipleri, hemen aracın peşine düştü ve aracı kısa sürede yakaladı.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMAK SUÇU

Yapılan kontrollerde sürücü E.K.’nın ehliyetsiz olduğu belirlendi. E.K.’ye hem ehliyetsiz araç kullanmaktan hem de çakar lambaları açık araç kullanmaktan dolayı 333 bin 698 lira ceza kesildi. Ayrıca, aracın 30 gün boyunca trafikten men edilmesi kararlaştırıldı.